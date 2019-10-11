"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR Х5 на 8%, подтвердив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 8% - до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.

"Котировки бумаг X5 выросли на 29% с начала года, показав лучшую динамику в секторе. По нашему мнению, поток позитивных новостей для ритейлера на данный момент исчерпан, и мы считаем, что компания вступает в сложный период замедления роста выручки, давления на маржу, LTI и резервы под обесценение, а также ограниченного потенциала роста дивидендов", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $36,16 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $32,06 за штуку.