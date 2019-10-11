Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

В настоящее время индекс МосБиржи продолжает консолидацию на позитивной территории, несколько выше отметки 2720 п., отмечается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. Позитивный внешний фон сегодня не стимулирует участников российских торгов к покупкам акций "широким фронтом". Эксперт ожидает закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0.5% по итогам дня.

Самым заметным событием дня на рынке стало резкое падение стоимости бумаг Yandex clA (YNDX RM, -8.75%). Сегодня они вышли на четвертое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Стимулом для этого, по мнению Виталия Манжоса, стало сегодняшнее обсуждение в Государственной думе законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Он предполагает ограничение доли иностранного участия в таких ресурсах в размере 20%. Подробности указанного мероприятия пока неизвестны. Однако с учетом общей тенденции к ужесточению законодательства вполне очевидно, что иностранные акционеры IT-компаний могут пострадать от новых ограничений. Это не пойдет на пользу стоимости их акций, считает эксперт ИК "Алго Капитал".

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции Лукойл (LKOH RM, +2.51%). Они пользуются спросом на фоне повышения рекомендации по глобальным депозитарным распискам нефтяной компании до "покупать" со стороны одного из крупнейших североамериканских инвестиционных банков.