На текущих уровнях (вблизи 64 руб./долл.) рекомендуем продавать рубль - Райффайзенбанк

При сохранении цен на нефть (58,3 долл./барр. в среднем с начала октября) и курсе рубля вблизи текущих уровней сальдо счета текущих операций в 4 кв. составит всего 4-5 млрд долл., сообщается в обзоре Райффайзенбанка. "Этого окажется недостаточным для покрытия покупок валюты ЦБ РФ (мы ожидаем их в размере 14 млрд долл.), - указывает аналитик инвестбанка Денис Порывай. - При этом, по данным на 1 сентября 2019 г., запас валютной ликвидности в банковском секторе составляет всего 12,1 млрд долл. Таким образом, к концу года он, скорее всего, будет полностью исчерпан, что может привести к ослаблению рубля и повышению стоимости валютной ликвидности".

Кроме того, не в пользу рубля, по мнению эксперта, выступает и готовность ЦБ РФ к более быстрому смягчению монетарной политики. "На текущих уровнях (вблизи 64 руб./долл.) мы рекомендуем продавать рубль (с целью более 66 руб./долл.). Также за счет ожидаемого расширения базисных спредов (IRS-CCS) рублевые ставки CCS снизятся сильнее, чем доходности ОФЗ", - заключает Денис Порывай.