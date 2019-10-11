Сохраняем осторожность относительно долгосрочных перспектив фунта - Saxo Bank

Фунт стерлингов показал наибольший рост за несколько месяцев, когда премьер-министр Великобритании и его ирландский коллега Варадкар сообщили, что на переговорах намечается "путь" к соглашению по Брекзиту, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди.

"Ирландский лидер заявил, что переговоры прошли "очень позитивно и многообещающе". Некоторые видят в этом признак того, что Джонсон готов позволить Северной Ирландии остаться в европейском таможенном союзе, а в Financial Times процитировали мнение "высокопоставленного британского дипломата", что позиция Джонсона по таможенному вопросу значительно изменилась, - отмечает эксперт Saxo Bank.

В пятницу главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье должен высказать, показали ли переговоры достаточный прогресс. "Для фунта стерлингов сохраняется возможность роста в случае заключения соглашения. Но даже если оно будет заключено до крайнего срока 31 октября, этот рост может оказаться временным, так что мы сохраняем осторожность относительно долгосрочных перспектив фунта", - заключает Джон Харди.