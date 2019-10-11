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11 октября 2019 года 14:50
На предстоящей неделе ожидаем торговлю в паре рубль/доллар на уровнях $63,50-65,70 - PremEх
На предстоящей неделе ожидается торговля в паре рубль/доллар на уровнях $63,50-65,70, говорится в обзоре PremEх. Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина на форуме в Сочи заявила, что «… тренды в инфляции … позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали». По мнению экспертов PremEх, рынок воспринял это высказывание как сигнал к дальнейшему снижению ключевой ставки уже 25 октября. ЦБ в этом году несколько раз снижал прогноз инфляции (сентябрь - до 4–4,5%). Рост цен в годовом выражении замедлился (сентябрь – с 4,3% до 4%). Такая динамика прослеживается по итогам всего полугодия. "Наряду с этим, сегодняшняя новость о взрыве иранского нефтяного танкера и позитивный геополитический тон в переговорах между США и Китаем отправили рубль к уровню поддержки на $64,20. Мы ожидаем торговлю в паре на уровнях $63,50-65,70 на предстоящую неделю", - заключают аналитики PremEх.
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11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа... читать дальше
.11 октября 2019 года 15:20
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.11 октября 2019 года 11:54
По-прежнему видны риски дальнейшего ослабления евро ближе к уровням 1,08 в паре с долларом до конца текущего года - "Нордеа Банк"
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.11 октября 2019 года 09:39
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.11 октября 2019 года 09:13
Позитивная информация с торговых переговоров может увести котировки нефти ближе к 62 долларам - Алор Брокер
Отчет ОПЕК в четверг продемонстрировал снижение производства нефти странами-членами организации в сентябре на 1,3 млн баррелей в день. Основной вклад в это внесло падение производства в Саудовской Аравии, поэтому данный факт можно считать уже отыгранным. Однако в пятницу "черное золото" продолжает... читать дальше
.10 октября 2019 года 17:54
Опубликованный в четверг индекс деловой активности PMI в сфере услуг в США показал замедление темпов роста в сентябре, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Значение индикатора оказалось самым низким за последние три года. В то же время, индекс Института... читать дальше
.10 октября 2019 года 15:56
Аналитики Julius Baer придерживаются позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Долгосрочный базовый сценарий, по которому... читать дальше
.10 октября 2019 года 14:40
В четверг индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего предпринимал коррекционные попытки, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Незадолго до старта российской сессии DXY перешел к отвесному падению, обновив недельный минимум и теряя сейчас 0,4% около отметки 98,7... читать дальше
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