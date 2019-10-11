На предстоящей неделе ожидаем торговлю в паре рубль/доллар на уровнях $63,50-65,70 - PremEх

На предстоящей неделе ожидается торговля в паре рубль/доллар на уровнях $63,50-65,70, говорится в обзоре PremEх.

Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина на форуме в Сочи заявила, что «… тренды в инфляции … позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали». По мнению экспертов PremEх, рынок воспринял это высказывание как сигнал к дальнейшему снижению ключевой ставки уже 25 октября. ЦБ в этом году несколько раз снижал прогноз инфляции (сентябрь - до 4–4,5%). Рост цен в годовом выражении замедлился (сентябрь – с 4,3% до 4%). Такая динамика прослеживается по итогам всего полугодия.

"Наряду с этим, сегодняшняя новость о взрыве иранского нефтяного танкера и позитивный геополитический тон в переговорах между США и Китаем отправили рубль к уровню поддержки на $64,20. Мы ожидаем торговлю в паре на уровнях $63,50-65,70 на предстоящую неделю", - заключают аналитики PremEх.