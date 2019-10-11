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11 октября 2019 года 14:24
Дивиденды окажут поддержку отечественным акциям - Промсвязьбанк
На конец 3 кв. ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи, согласно консенсусу Bloomberg, составляет около 6,8%. Это уже выше уровня доходности 2-х летних ОФЗ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. А спрэд между доходностью десятилетних гособлигаций и дивдоходностью индекса МосБиржи находится на исторических минимумах. Многие компании РФ идут по пути увеличения доли чистой прибыли, выплачиваемой в качестве дивидендов, и эта тенденция, по мнению экспертов банка, имеет шансы на сохранение в ближайшие годы. "Относительно других DM и EM дивидендная доходность российского рынка смотрится весьма привлекательно, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Недооценка российского рынка обусловлена отчасти низкими темпами роста прибыльности компаний, отчасти – превалированием в структуре индекса циклических компаний. Высокая дивидендная доходность российских акций – фактор, который будет сдерживать развитие негативной тенденции в случае масштабной коррекции на глобальных рынках". По оценкам специалистов банка, с фундаментальной точки зрения индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста 3332 пункта. НО с учетом неблагоприятной внешней конъюнктуры, вряд ли будет достигнут в среднесрочной перспективе. "Из изменений оценок на фоне роста котировок золота и никеля отметим пересмотр вверх целевых уровней по акциям Норникеля и Полюс. Фундаментальная цена была снижена для Северстали, Магнита и РусГидро", - напоминают аналитики. Индекс МосБиржи в 3 кв. тестировал зону 2800+ п., но не смог закрепиться выше ввиду ухудшения конъюнктуры мировых рынков. "За счет Газпрома текущие уровни индекса выше наших прогнозов начала года, - указывают эксперты Промсвязьбанка. - Рынок остается привлекательным как фундаментально, так и технически, и в отсутствие шоков имеет пространство для роста в район 2910 пунктов. Однако на перспективу нескольких месяцев мы настроены по рынку консервативно из-за заметных внешних конъюнктурных рисков и ожидания некоторого отката рублевой стоимости нефти. Но улучшение инвестпрофиля и ожидания позитивных корпоративных триггеров позволяют нам повысить таргет до 2640 пунктов по индексу МосБиржи на конец года. В 4 кв. поддержать рынок может решение правления Газпрома по изменению дивидендной политики компании и стартовавшее начало новой программы обратного выкупа акций Лукойла".
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11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа... читать дальше
.11 октября 2019 года 15:20
Фунт стерлингов показал наибольший рост за несколько месяцев, когда премьер-министр Великобритании и его ирландский коллега Варадкар сообщили, что на переговорах намечается "путь" к соглашению по Брекзиту, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Ирландский... читать дальше
.11 октября 2019 года 11:54
По-прежнему видны риски дальнейшего ослабления евро ближе к уровням 1,08 в паре с долларом до конца текущего года - "Нордеа Банк"
Пара EUR/USD в моменте торгуется в районе отметки 1,10. Опубликованный в четверг протокол прошедшего заседания ЕЦБ в целом подтверждает взгляд на то, что европейский регулятор продолжит стимулировать экономику с помощью монетарных инструментов, а объем покупок финансовых активов может быть... читать дальше
.11 октября 2019 года 11:32
Нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Геополитика позволяет ценам на нефть оставаться на комфортных уровнях, но при этом нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы получают поддержку после... читать дальше
.11 октября 2019 года 10:22
Нефть воспрянула духом на фоне поддерживающих комментариев генсека ОПЕК о "сильных мерах", которые будут приняты на заседании картеля в декабре. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, соглашение ОПЕК+ продлят на весь 2020 г. и увеличат квоты на сокращение добычи. Также... читать дальше
.11 октября 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно понимаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.11 октября 2019 года 09:13
Позитивная информация с торговых переговоров может увести котировки нефти ближе к 62 долларам - Алор Брокер
Отчет ОПЕК в четверг продемонстрировал снижение производства нефти странами-членами организации в сентябре на 1,3 млн баррелей в день. Основной вклад в это внесло падение производства в Саудовской Аравии, поэтому данный факт можно считать уже отыгранным. Однако в пятницу "черное золото" продолжает... читать дальше
.10 октября 2019 года 17:54
Опубликованный в четверг индекс деловой активности PMI в сфере услуг в США показал замедление темпов роста в сентябре, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Значение индикатора оказалось самым низким за последние три года. В то же время, индекс Института... читать дальше
.10 октября 2019 года 15:56
Аналитики Julius Baer придерживаются позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Долгосрочный базовый сценарий, по которому... читать дальше
.10 октября 2019 года 14:40
В четверг индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего предпринимал коррекционные попытки, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Незадолго до старта российской сессии DXY перешел к отвесному падению, обновив недельный минимум и теряя сейчас 0,4% около отметки 98,7... читать дальше
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