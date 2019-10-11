Goldman Sachs повысил рекомендацию для GDR ЛУКОЙЛа до "покупать"

Goldman Sachs повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг составляет $100 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $95,88 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая цена GDR "ЛУКОЙЛа" составляет порядка $81,6 за штуку.