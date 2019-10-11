На валютных площадках развивающихся рынков сохраняется неоднозначная ситуация - ИК "Велес Капитал"

В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем на валютных площадках развивающихся рынков сохраняется неоднозначная ситуация, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Большая часть валют демонстрирует укрепление. Среди них, например, российский рубль, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. Однако такие валюты, как турецкая лира и аргентинское песо, торговались в "минусе".

В целом инвесторы по-прежнему надеются на достижение компромисса в торговых переговорах. В частности, надежды на такой сценарий заметно возросли накануне после новостей о вероятном участии в пятничном диалоге Д.Трампа. О позитивных ожиданиях рынка свидетельствуют в том числе коррекция индекса доллара в пятницу, при этом защитные японская йена и швейцарский франк демонстрируют незначительное ослабление.

Дополнительную поддержку рубль также получал с нефтяного рынка, где стоимость марки Brent в утренние часы поднялась выше 60 долл. за баррель. Росту котировок способствовали как ожидания по достижению торгового урегулирования, так и инцидент с иранским танкером в Красном море, который может усилить геополитическую напряженность.

"Еще с четверга рубль закрепился ниже 64,5 руб. и в случае позитивного итога торговых переговоров мог бы продолжить укрепление вместе с другими валютами EM и протестировать отметку в 64. В то же время не исключено, что рынок в очередной раз не получит видимого прогресса в торговых переговорах, в частности, американская сторона не откажется от ранее запланированного введения пошлин в октябре и декабре. В этом случае доллар достаточно быстро вернется на уровень 65+ руб." - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.