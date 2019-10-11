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Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ дает сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайшем заседании - Уралсиб
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11 октября 2019 года 12:27
ЦБ РФ дает сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайшем заседании - Уралсиб
ЦБ РФ дает сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, динамика инфляции позволяет рассчитывать на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, сообщается в обзоре Уралсиба. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг сделала несколько заявлений, позволяющих рассчитывать на дальнейшее смягчение ДКП. Во-первых, было отмечено продолжающееся замедление инфляции, которая уже опустилась ниже 4%, это нижняя граница прогнозного диапазона на конец этого года. Теперь ЦБ будет вынужден вновь снизить прогноз по росту цен. Инфляционные ожидания также снижаются. Во-вторых, было подчеркнуто, что на ближайшем заседании будет уточнен макроэкономический прогноз, хотя предстоящее заседание не является опорным и пересмотра прогноза на нем не предполагалось. В-третьих, хотя и были отмечены риски, связанные с ростом расходов бюджета, но и тут риторика оказалась несколько мягче. В дополнение Набиуллина отметила, что Центробанк рассматривает разные варианты снижения ставки, но пока воздерживается говорить о количестве и размере ее снижения. "Это выступление дает четкий сигнал, что очередной пересмотр ключевой ставки на ближайшем заседании практически гарантирован. Основные аргументы, с нашей точки зрения - ослабление риска резкого роста бюджетных расходов (недавно появились оценки, что рост объемов инвестирования средств ФНБ после достижения его ликвидной части 7% ВВП может составить около 400 млрд руб. в год, то есть всего лишь около 0,3–0,4% ВВП, это явно существенно ниже, чем предполагал ЦБ и участники рынка), а также смягчение денежно-кредитной политики центробанками ведущих экономик мира. Замедление же инфляции – это скорее косвенный фактор, он вызван сезонными колебаниями цен. Также следует отметить, что ЦБ вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки сразу на 50 б.п., столь значительное снижение может негативно сказаться на курсе национальной валюты, но потенциально в следующем году ключевая ставка может быть снижена примерно до 6–6,25%", - пишут аналитики Уралсиба.
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