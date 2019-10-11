Нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"

Геополитика позволяет ценам на нефть оставаться на комфортных уровнях, но при этом нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки в утренние часы пятницы получают поддержку после сообщений о взрыве иранского танкера в Красном море. Как стало известно в утренние часы, инцидент произошел недалеко от саудовского порта Джидда. Пока подробностей данного инцидента не так много. В результате геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова вернулась в поле зрения участников рынка, что оказывает положительное влияние на нефтяные контракты.

Другим важным фактором, который поддерживает цены на нефть, выступают позитивные сообщения по торговым переговорам между США и КНР.

"Таким образом, геополитика позволяет ценам на нефть оставаться на комфортных уровнях. Тем не менее, вряд ли текущие факторы позволят нефтяным контрактам закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе", - заключают аналитики "Нордеа Банка".