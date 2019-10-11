Активность экспортеров может постепенно возрастать, что будет оказывать поддержку российской валюте - РФПИ

Дальнейшая цель рубля в 64/USD может быть взята уже сегодня в случае позитивных новостей из США, на это явно указывает укрепление рубля с открытия. В противном случае, отмечает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, торги будут, вероятно, проходить в диапазоне 64,50-65,00. Новый налоговый период "не за горами", поэтому активность экспортеров может постепенно возрастать, что будет также оказывать поддержку российской валюте.