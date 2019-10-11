Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 6,50% годовых - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 6,50% годовых, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Комментарий Э. Набиуллиной о снижении инфляционных рисков и возможности более быстрого смягчения монетарной политики, чем ранее прогнозировал регулятор, усилил оптимизм покупателей.

Кривая доходности ОФЗ на участке срочностью 3–15 лет в четверг сместилась вниз еще на 10–13 б.п. (-30 б.п. с начала октября). Инвесторы закладывают в цену снижение ключевой ставки на 50–100 б.п. на горизонте года (до 6,0 - 6,5%). Доходность 10-летних ОФЗ опустилась до 6,68%, 2-летних – до 6,37% годовых.

С учетом новых сигналов Банка России о возможности снижения ключевой ставки доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 6,50% годовых, отмечает аналитик Дмитрий Монастыршин.