Возможная перспектива нефти на следующей неделе - 57-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть воспрянула духом на фоне поддерживающих комментариев генсека ОПЕК о "сильных мерах", которые будут приняты на заседании картеля в декабре. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, соглашение ОПЕК+ продлят на весь 2020 г. и увеличат квоты на сокращение добычи. Также нефть поддержал вновь улучшившийся сантимент по ходу торговых переговоров США и КНР. Однако в случае отсутствия каких-либо компромиссов на рынок вновь вернутся опасения снижения мировой экономики и спроса на сырье. По нефти в этом случае есть риск проторговки 57-60 долл./барр. Это перспектива следующей недели.