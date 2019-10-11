При неухудшении текущих условий индекс МосБиржи способен вернуться в район 2730-2750 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс МосБиржи в четверг вновь протестировал на прочность отметку в 2700 пунктов, но на фоне внешнего позитива показал небольшой рост. Динамика глобальных рынков и уверенный рост нефтяных котировок в пятницу заставляют рассчитывать на продолжение позитивной динамики. При неухудшении текущих условий индекс МосБиржи способен вернуться в район 2730-2750 пунктов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.