Российский рынок акций подрастет, но среднесрочно выглядит слабо - Алор Брокер

Российский рынок акций в пятницу подрастет, но среднесрочно пока выглядит слабо, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций начал четверг распродажами, но благодаря улучшению внешнего фона вновь оттолкнулся от поддержки 2700 пунктов по индексу МосБиржи и прибавил по итогам дня 0,3%. Такой результат можно назвать слабеньким, учитывая более сильный рост европейских и американских площадок, а также хорошо поднявшуюся нефть.

Поводом для роста стали сообщения со стороны США и Китая о намерении достичь торгового соглашения. Однако в ходе предыдущих встреч и после них такие заявления были уже неоднократно. Поэтому делать ставку на то, что стороны обо всем договорятся, и бросаться покупать все подряд, не стоит. Похоже, что от подъема российский рынок сдерживает все та же причина - отсутствие притока свежих денег.

"Но в пятницу с утра откроемся ростом, который, скорее всего, будет продолжен в течение дня. Спекулятивно можно попробовать взять "нефтянку", прежде всего, "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". Также интересны "черные металлурги": на них хотя и действует негативно укрепляющийся рубль, но они сильно упали за последнее время, а цены на металлы подрастают, да и про высокие дивиденды забывать не следует", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.