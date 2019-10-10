Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу составляет 2705-2740 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вышли в плюс и преодолели верхние границы краткосрочных диапазонов 2700-2720 пунктов и 1300-1320 пунктов соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Способность удержать поддержки увеличит вероятность развития повышения в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2755 и 1350 пунктов). Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу: 2705-2740 пунктов.

"С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках в четверг оставались умеренно оптимистичными, - отмечает Елена Кожухова. - Представители США и Китая вернулись за стол торговых переговоров, к которым в пятницу пообещал присоединиться сам Трамп. Стороны не исключают возможности прихода к компромиссу и даже дают понять, что стремятся к нему, но дипломатическими любезностями обойтись не удастся. Для заключения соглашения понадобятся приемлемые для США и Китая условия, иначе фондовые площадки может охватить очередная волна продаж".