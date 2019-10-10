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10 октября 2019 года 16:59
Данные компании "АЛРОСА" позитивны для ее акций - Альфа-банк
"АЛРОСА" в четверг представила результаты продаж за сентябрь. Аналитики Альфа-банка считают, что данные позитивны для акций компании. "Мы отмечаем сильный рост объемов продаж, отчасти обусловленный продолжающимся снижением запасов в алмазной отрасли, а также переносом части результатов августа на сентябрь ввиду позднего начала августовской сессии. Продажи алмазов и бриллиантов выросли на 42% м/м - до $258,7 млн, продемонстрировав снижение на 24% г/г. Мы сомневаемся в том, что позитивная динамика сохранится до конца года, так как праздник Дивали в конце октября в Индии традиционно приводит к спаду активности в отрасли. 7 ноября "АЛРОСА" представит свои финансовые результаты за 3К19. Мы ожидаем, что показатели будут весьма слабыми, так как СДП будет находиться под давлением увеличения оборотного капитала и роста капиталовложений. Мы по-прежнему позитивно относимся к акциям компании, так как ее инвестиционную привлекательность будут в основном определять рождественские и новогодние продажи и прогноз на 1К20. Согласно недавним комментариям официальных лиц, в данный момент компания не планирует нового размещения акций, которое может спровоцировать риск навеса акций на рынке", - говорится в обзоре Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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