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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовый рынок продолжит торги в небольшом "минусе", пока не начнут поступать новости с переговоров США и КНР - "Открытие Брокер"
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10 октября 2019 года 16:20
Фондовый рынок продолжит торги в небольшом "минусе", пока не начнут поступать новости с переговоров США и КНР - "Открытие Брокер"
Отечественный рынок акций остаётся под влиянием внешнего фона. Торговые переговоры США и Китая осложнились, ещё не начавшись, а попытки смягчить напряжённость пока не дали желаемого результата. Соответственно, рынки как в России, так и в Европе демонстрируют изрядную неуверенность. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва перевалил за 12 млрд рублей. Российский рынок продолжит торговаться в небольшом "минусе", пока не начнут поступать свежие новости с переговоров США и КНР, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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10 октября 2019 года 17:54
Опубликованный в четверг индекс деловой активности PMI в сфере услуг в США показал замедление темпов роста в сентябре, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Значение индикатора оказалось самым низким за последние три года. В то же время, индекс Института... читать дальше
.10 октября 2019 года 15:56
Аналитики Julius Baer придерживаются позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Долгосрочный базовый сценарий, по которому... читать дальше
.10 октября 2019 года 14:40
В четверг индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего предпринимал коррекционные попытки, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Незадолго до старта российской сессии DXY перешел к отвесному падению, обновив недельный минимум и теряя сейчас 0,4% около отметки 98,7... читать дальше
.10 октября 2019 года 11:31
Нефтяные котировки в утренние часы четверга остаются под давлением, несмотря на умеренный рост аппетита к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent в утренние часы по-прежнему торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $52,5/bbl. "Смешанный новостной фон по... читать дальше
.10 октября 2019 года 10:14
Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти - Промсвязьбанк
Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 2,9 млн барр., что в два раза больше ожиданий. В Кушинге... читать дальше
.10 октября 2019 года 09:25
Рынки акций США выросли в среду в ожидании старта торговых переговоров.Фондовые рынки Азии не показывают единой динамики перед началом переговоров США и КНР. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $58,2 за баррель. читать дальше
.09 октября 2019 года 16:02
Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:06
Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:58
В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:13
Нефть не удержалась на траектории роста, вернувшись обратно в зону около 58 долл./барр. на фоне снижения инфляционных ожиданий и падения градуса оптимизма относительно предстоящих переговоров США и КНР, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от API... читать дальше
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