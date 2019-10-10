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10 октября 2019 года 15:56
Сохраняем "бычий" прогноз по фунту стерлингов - Julius Baer
Аналитики Julius Baer придерживаются позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Долгосрочный базовый сценарий, по которому соглашение является единственным возможным путем для Brexit, остается неизменным, сохраняется "бычий" долгосрочный прогноз по фунту стерлингов, сообщается в комментарии. До намеченной на 31 октября даты Brexit остается 21 день, однако у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона времени еще меньше. Закон, принятый парламентом в начале сентября и запрещающий выход страны из ЕС без соглашения, установил 19 октября в качестве срока, к которому должна быть подписана и ратифицирована сделка с Евросоюзом. Соответственно, премьер активизирует попытки достичь соглашения, что является, похоже, единственной для него оставшейся возможностью выполнить свое обещание обеспечить Brexit до конца октября, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. На прошлой неделе после съезда Консервативной партии Джонсон отправил в Брюссель предложение заменить спорную оговорку по Ирландии, при этом отказавшись от наземной границы. Северная Ирландия выйдет из таможенного союза ЕС, но останется частью единого рынка сельскохозяйственных и промышленных товаров. Логистические центры, расположенные на территории страны, позволят избежать создания наземной пограничной инфраструктуры и смогут гарантировать выполнение соглашения. Однако Брюссель не выразил особого энтузиазма по поводу этого предложения и предоставит свой ответ в предстоящую пятницу. Если соглашения достичь не удастся, опасения, что премьер-министр проигнорирует новый закон и допустит неконтролируемый выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, выглядят необоснованными и, скорее всего, являются частью переговорной тактики. При этом недавнее решение суда, признавшее незаконным устроенный Джонсоном перерыв в работе парламента, стало предупредительным "выстрелом" в сторону премьера, чтобы тот уважал волю парламента. Новости о том, что Джонсон рассматривает очередную отсрочку Brexit, показали, что он готов внимательнее прислушиваться к воле законодателей. Политические и правовые последствия еще одной стычки премьер-министра с парламентом выглядят слишком серьезными. "Мы продолжаем считать, что за следующие две недели достичь сделки будет трудно, и придерживаемся позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Наш долгосрочный базовый сценарий, по которому соглашение является единственным возможным путем для Brexit, остается неизменным. Даже если консерваторы выиграют следующие выборы, они вряд ли получат большинство в парламенте, чтобы организовать выход из ЕС без соглашения. В связи с этим мы сохраняем наш "бычий" долгосрочный прогноз по фунту стерлингов", - заключает Дэвид Мейер.
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