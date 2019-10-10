Можно ожидать движения рубля во II-III декадах октября в широком диапазоне 64-66 за доллар - БКС

Во второй половине октября давление на развивающиеся валюты усилится, можно прогнозировать усиление волатильности в рубле, и ожидать движения курса национальной валюты во II-III декадах октября в широком диапазоне 64-66 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер".

За последнюю неделю турецкая лира обесценилась на 3,5%. Это произошло на фоне решения руководства страны о проведении милитаризованной операции "Родник Мира" в приграничных с Турцией районах Сирии. Геополитический негатив для лиры усилили комментарии американского руководства, пригрозившего "разрушить" турецкую экономику, если Анкара перейдет "красную черту", а заодно припомнившего члену НАТО недавнюю покупку С-400, - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

За минувшую неделю индекс валют развивающихся стран MSCI EM Currency практически не изменился, курсируя вокруг значений 1613-1614 п. При этом российский рубль за это время укрепился к доллару на 0,46%, бразильский реал - на 0,6%, юань - на 0,3%, южноафриканский рэнд - на 0,16%.

Слабость турецкой лиры вызывает тревогу на фоне проблем другого слабого звена EM - аргентинского песо, продолжающего длительное девальвационное движение (+3,2% с 10 сентября, +27,6% - с 10 августа) из-за экономического и политического кризиса. Он может достичь своего апогея после 27 октября, когда в стране состоятся президентские выборы. С большой вероятность к власти может прийти социалист Альберто Фернандес.

В паре с экс-президентом Аргентины Кристиной Киршнер он выиграл летние праймериз. Это событие перепугало рынки и отправило песо и рынок акций в длительное пике. На фоне инфляции, которая уже несколько лет превышает 20%, и протестов населения против экономической политики действующих властей Фернандес не стесняется популистских лозунгов. В частности, в случае своей победы политик намерен пересмотреть условия кредитной программы МВФ на 57 млрд долларов для Аргентины.

Наконец, отмечает аналитик, в случае очередной неудачи в торговых переговорах США и КНР (а пока в информационном поле в этой плоскости преобладают негативные сигналы), юань может также перейти к девальвационному движению, как это уже не раз происходило ранее. Таким образом, во второй половине октября сектор развивающихся валют может оказаться под усиленным давлением.

"Вместе с тем до конца месяца сдерживать ослабление рубля помимо крепкого фундаментального базиса (в виде низкого уровня госдолга РФ и наличия существенных резервов) могут факторы налогового периода, а также повышенного спроса на ОФЗ - индекс RGBI продолжает курсировать вблизи исторических максимумов. В целом, учитывая силу разнонаправленных факторов, можно прогнозировать усиление волатильности в рубле, ожидаем движения курса национальной валюты во II-III декадах октября в широком диапазоне 64-66 за доллар", - указывает Александр Бахтин.