Мировые площадки замерли перед возобновлением торговых переговоров США и Китая - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии четверга оставались в символическом "минусе", продолжая движение в рамках краткосрочных диапазонов. Мировые площадки замерли перед возобновлением торговых переговоров США и Китая, итоги которых окажут непосредственное влияние на финансовые и сырьевые рынки. На данный момент у инвесторов "теплится" надежда на достижение сторонами каких-либо существенных компромиссов, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.