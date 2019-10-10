ЦБ сигнализирует об усилении готовности к более агрессивному снижению ключевой ставки - БКС

В заявлениях главы ЦБ РФ мы видим, что регулятор проявляет больше готовности к более агрессивному снижению уровня ключевой ставки, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Ранее мы неоднократно отмечали, что текущая конъюнктура инфляционных процессов дает регулятору достаточно места для активного снижения ставок в ближайшей перспективе, - указывает эксперт. - Наш прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года находился на уровнях 6,5-6,75% и предполагал снижение ставки до конца года как минимум один раз".

Тем не менее, сегодняшние комментарии ЦБ позволяют экспертам "БКС Премьер" несколько изменить свои оценки. Набиуллина заявила о том, что регулятор рассматривает разные варианты снижения ставки (но не готов комментировать размер и количество снижений ставки). Также глава ЦБ указала на то, что инфляционные тренды позволяют быстрее смягчать денежно-кредитную политику.

"Данные сигналы Банка России дают нам возможность почти не сомневаться в том, что на октябрьском заседании регулятор снизит ставку как минимум на 25 б.п. до уровня 6,75%, - отмечает Антон Покатович. - Более того, мы видим определенный рост вероятности того, что ключевая ставка в октябре может быть снижена сразу на 50 б.п. Заметим, что снижение ставки до уровня 6,5% 25 октября в данный момент не является нашим базовым сценарием. В свою очередь, появление вероятности снижения на 50 б.п. уже в октябре транслируется в предположение о том, что в декабре ключевая ставка может быть снижена еще на 25 б.п. Такое развитие событий в плоскости смягчения монетарной политики регулятора фактически будет иметь весьма агрессивный характер. В результате в зависимости от итогов октябрьского заседания ЦБ РФ мы можем расширить диапазон наших ожиданий по ставке на конец года до уровней 6,25-6,75%".

Также эксперт "БКС Премьер" полагает, что такие сигналы со стороны Банка России усиливают потенциал роста российского долгового рынка. Если участники рынка уверуют в агрессивность намерений ЦБ по снижению ставки, то в 4кв. мы можем увидеть еще одно ралли на рынке долга. Последствием роста долгового рынка также может стать определенное укрепление курса рубля. "В настоящий момент мы корректируем наши ожидания по рублю на конец 2019 года в коридор 65-67,5 рублей за доллар против ожидаемых ранее 66,5-68,5 рублей за доллар", - заключает главный аналитик "БКС Премьер".