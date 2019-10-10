Участники верят в потенциал длинных ОФЗ - Райффайзенбанк

Ралли в рублевых госбумагах (как и в локальных долгах других GEM) позволило Минфину продать существенный объем 15-летних ОФЗ 26225 на 41,9 млрд руб. (при давно невиданном спросе ~80 млрд руб.) без какой-либо премии по доходности ко вторичному рынку (с YTM 7,11%), что свидетельствует о наличии сильных ожиданий дальнейшего значительного снижения доходностей, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

По мнению аналитиков банка, это связано главным образом со смягчением монетарных условий со стороны ФРС и ЕЦБ (формулировки у ФРС очень расплывчаты, но, судя по действиям, программа QE уже запущена, масштаб, скорее всего, будет увеличиваться), вслед за которыми, видимо, последуют регуляторы и других стран (в том числе и ЦБ РФ, если не произойдет обвала цен на нефть из-за более сильного, чем предполагается сейчас замедления глобальной экономики).

"В то же время в целом риторика ЦБ РФ остается очень неопределенной, не предполагающей решимость существенно смягчать ДКП (однако сегодня Э. Набиуллина заявила о том, что “тренды в инфляции позволяют быстрее смягчать ДКП”)", - отмечают эксперты Райффайзенбанка.