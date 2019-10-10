В преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая на развивающихся рынках сохраняется тревожная обстановка - ИК "Велес Капитал"

В четверг на валютных площадках развивающихся рынков наблюдается неоднозначная динамика, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Участники торгов с нетерпением ожидают очередного раунда торговых переговоров США и Китая, стартующего сегодня, в преддверии которого на развивающихся рынках сохраняется относительно тревожная обстановка, хотя инвесторы и сохраняют надежды на достижение торгового урегулирования. Российский рубль наряду с такими валютами, как южноафриканский рэнд и мексиканское песо, демонстрирует с утра укрепление. В то же время такие валюты, как, например, турецкая лира и аргентинское песо, снижаются.

После первой половины дня рубль укреплялся примерно на 0,1% к доллару, но при этом терял порядка 0,3% в паре с евро. В утренние часы единая европейская валюта демонстрировала рост на рынке форекс, преодолев психологически важный рубеж в 1,10 против доллара. В свою очередь, доллар снижался на внешних рынках ко всем шести основным валютам, что, по мнению эксперта ИК "Велес Капитал", было обусловлено не столько надеждами на прогресс в торговых переговорах, сколько публикацией протокола ФРС, который вновь усилил ожидания по дальнейшему смягчению процентной политики в США.