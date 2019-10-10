Разрастание торговых войн может привести к дальнейшему снижению показателей платежного баланса РФ - "Уралсиб"

Несмотря на произошедшее значительное смягчение политики ЦБ РФ, динамичное снижение ставок в развитых странах будет способствовать сохранению привлекательности рублевых активов, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". При этом основным риском для курса российской валюты продолжает оставаться возможное резкое усиление санкционной риторики.

"Кроме того, показатели платежного баланса могут ухудшиться из-за снижения доходов от экспорта топливно-энергетических товаров на фоне дальнейшего замедления мировой экономики, вызванного разрастанием торговых войн между крупнейшими странами мира, - указывает аналитик "Уралсиба" Алексей Девятов. - В настоящее время мы ожидаем, что в 2019 г. баланс внешней торговли достигнет 167,7 млрд долл., а профицит счета текущих операций составит 87,4 млрд долл., но видим ощутимые риски того, что по итогам года ключевые показатели платежного баланса окажутся несколько ниже".