Рубль может получить дополнительный импульс к укреплению в направлении 64,50/USD - РФПИ

В четверг все внимание будет, безусловно, сосредоточено на новостях из США, и в случае позитивного исхода (любых промежуточных договоренностей) рубль может получить дополнительный импульс к укреплению в направлении 64,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. В противном случае, эксперт не исключает его движения назад к 65,00/USD, хотя каких-то серьезных рисков для более значимых изменений в ближайшее время нет.

После нескольких дней относительно слабой динамики рубль в среду вернулся в лидеры по темпам роста, заняв вторую строчку рейтинга ЕМ валют с результатом 0,5% к USD, отмечает Дмитрий Полевой. В течение сессии его курс укреплялся до 64,85/USD, во многом следуя за общими настроениями в ЕМ.

"Однако стоит отметить и фактор успешных аукционов ОФЗ, которые вновь привлекли нерезидентов и обеспечили дополнительный спрос на рубль, - указывает эксперт РФПИ. - Опубликованные вчера предварительные данные по платежному балансу за 3К19 больших изменений не преподнесли, по-прежнему указывая на его устойчивость и равновесность диапазона 64-66/USD".