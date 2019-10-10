Рубль имеет шанс на серьезное укрепление в случае пробоя отметки 64,5 - БКС

Пара USD/RUB в четверг опустилась под круглый уровень 65, ниже 200-й и 50-й скользящих средних; широкая консолидация в диапазоне 65,5-64,5 продолжается, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. "Сегодня торги открылись гэпом вниз, однако доллар сразу начал восстановление, пользуясь слабостью нефти. На 4-х часовом графике ситуация выглядит неопределенно, однако в случае пробоя 64,5 подтвердится нисходящий треугольник, тогда откроется потенциал снижения курса в район 63,7", - комментирует ситуацию аналитик.

Индекс снижается на фоне слабых экономических данных, мягких комментариев ФРС и политического напряжения в США. Валюты развивающихся рынков также преимущественно растут против доллара.

"Среди аутсайдеров в лагере развивающихся валют можно выделить турецкую лиру, которая снижается из-за начала военной операции в Сирии против курдских формирований, - отмечает Сергей Гайворонский. - США обещают Турции экономические проблемы после этого шага. Российская валюта демонстрирует среднюю динамику относительно данной группы. Высокий спрос на ОФЗ компенсируется слабостью нефтяных цен, вновь попавших вчера под давление из-за роста запасов и добычи в США".