Нефтяные котировки остаются под давлением - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в утренние часы четверга остаются под давлением, несмотря на умеренный рост аппетита к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent в утренние часы по-прежнему торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $52,5/bbl.

"Смешанный новостной фон по торговым переговорам между США и КНР, которые стартуют сегодня, указывает на сохраняющуюся неопределенность по торговой войне между двумя странами, - отмечают аналитики банка. - На этом фоне риски замедления мирового экономического роста остаются повышенными, что не добавляет оптимизма в отношении спроса на энергоресурсы".

Кроме того, в среду была опубликована официальная статистика от Минэнерго США, в соответствии с которой запасы нефти в Штатах выросли почти на 3 mb. Таким образом, запасы сырья в США растут уже четвертую неделю подряд, что не добавляет оптимизма нефтяному рынку.

Сегодня все внимание будет направлено на торговые переговоры между США и КНР, поэтому публикация ежемесячного отчета ОПЕК, скорее всего, не окажет существенного влияния на нефтяные котировки в ходе сегодняшних торгов, полагают эксперты "Нордеа Банка".