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10 октября 2019 года 11:31
Нефтяные котировки остаются под давлением - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы четверга остаются под давлением, несмотря на умеренный рост аппетита к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent в утренние часы по-прежнему торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $52,5/bbl. "Смешанный новостной фон по торговым переговорам между США и КНР, которые стартуют сегодня, указывает на сохраняющуюся неопределенность по торговой войне между двумя странами, - отмечают аналитики банка. - На этом фоне риски замедления мирового экономического роста остаются повышенными, что не добавляет оптимизма в отношении спроса на энергоресурсы". Кроме того, в среду была опубликована официальная статистика от Минэнерго США, в соответствии с которой запасы нефти в Штатах выросли почти на 3 mb. Таким образом, запасы сырья в США растут уже четвертую неделю подряд, что не добавляет оптимизма нефтяному рынку. Сегодня все внимание будет направлено на торговые переговоры между США и КНР, поэтому публикация ежемесячного отчета ОПЕК, скорее всего, не окажет существенного влияния на нефтяные котировки в ходе сегодняшних торгов, полагают эксперты "Нордеа Банка".
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10 октября 2019 года 15:56
Аналитики Julius Baer придерживаются позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Долгосрочный базовый сценарий, по которому... читать дальше
.10 октября 2019 года 14:40
В четверг индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего предпринимал коррекционные попытки, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Незадолго до старта российской сессии DXY перешел к отвесному падению, обновив недельный минимум и теряя сейчас 0,4% около отметки 98,7... читать дальше
.10 октября 2019 года 10:14
Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти - Промсвязьбанк
Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 2,9 млн барр., что в два раза больше ожиданий. В Кушинге... читать дальше
.10 октября 2019 года 09:25
Рынки акций США выросли в среду в ожидании старта торговых переговоров.Фондовые рынки Азии не показывают единой динамики перед началом переговоров США и КНР. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $58,2 за баррель. читать дальше
.09 октября 2019 года 16:02
Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:06
Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:58
В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:13
Нефть не удержалась на траектории роста, вернувшись обратно в зону около 58 долл./барр. на фоне снижения инфляционных ожиданий и падения градуса оптимизма относительно предстоящих переговоров США и КНР, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от API... читать дальше
.09 октября 2019 года 09:57
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем, нефть продолжает дешеветь
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем. Фондовые рынки АТР снижаются из-за роста пессимизма в отношении переговоров США и Китая. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent на уровне $58 за баррель. читать дальше
.08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
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