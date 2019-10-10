Инвесторы смотрят в сторону продолжения снижения ставок и хотят занять позиции в длинных ОФЗ на выгодных условиях - Росбанк

В среду Минфин провел два абсолютно противоположных по успешности аукциона ОФЗ, сообщается в комментарии Росбанка. "В текущей конъюнктуре результаты аукционов выглядят вполне логично, - отмечают аналитики Росбанка. - Позитивная риторика ЦБ, увеличение вероятности снижения ставки со стороны ФРС (82% на основе фьючерсного рынка) привели к тому, что инвесторы смотрят в сторону продолжения снижения ставок и хотят занять позиции в длинных бумагах на выгодных условиях. Однако те же факторы негативно влияют на флоутеры, что приводит к маленьким объемам и низкому спросу. Мы ожидаем продолжения данной тенденции в случае появления новых сигналов о снижении процентных ставок в мире".

Первое размещение 15-летней бумаги 26225 (май.34) достигло максимального объема с начала июня, указывают эксперты Росбанка. Минфин продал весь неразмещенный остаток бумаги (42 млрд), тем самым сократив выбор долгосрочных бумаг для будущих аукционов до 10 и 20 летней. Доходность размещения составила 7,11% (дисконт - 2бп). Неудовлетворённый спрос с аукциона мгновенно отправился на вторичный рынок, что снизило доходность еще на 2бп, достигнув отметки 7,09% годовых.

Второй аукцион прошел менее успешно. Министерство разместило 10,5 млрд ОФЗ 24020 (июл.22) с выплатами, привязанными к RUONIA. Спрос был минимален, и 94% совокупного объема было аллоцировано между двумя участниками рынка.