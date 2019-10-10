Равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб./долл. - Промсвязьбанк

В четверг валютные курсы могут чутко реагировать на новости с начинающихся сегодня торговых переговоров между США и Китаем, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб./долл., - отмечает аналитик банка Михаил Поддубский. - Хотя локально мы смотрим на рубль, скорее, нейтрально, на горизонте нескольких недель видим по паре повышательные риски".

Пара доллар/рубль, по мнению эксперта, в четверг будет пытаться закрепиться ниже отметки в 65 руб./долл. "Но она способна в ближайшие дни вернуться в диапазон 65-65,50 руб./долл., который мы локально считаем целевым, в отсутствие позитивных новостей с торговых переговоров между США и КНР", - прогнозирует Михаил Поддубский.