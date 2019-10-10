Наиболее актуальным диапазоном торгов по паре доллар-рубль в четверг видится 64,5-65,3 - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом в среду сумел завершить день под отметкой 65 и в первой половине четверга попробует развить успех, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Наиболее актуальным диапазоном торгов по паре доллар-рубль эксперту видится 64,5-65,3. На низколиквидном рынке Форекс до открытия наших торгов за рубль дают 64,7 доллара.

"На азиатских торгах в четверг наблюдается очередное небольшое ослабление доллара: пара евро-доллар показывает очередные намеки на желание протестировать снизу вверх отметку 1,10, - указывает Алексей Антонов. - В таких условиях наиболее актуальным диапазоном торгов по паре доллар-рубль на сегодня видится 64,5-65,3. Однако увлекаться покупками рубля мы не советуем, также как и забывать про выставление стопов".