Индекс Мосбиржи предпримет очередную попытку проверить на прочность поддержку 2700 пунктов - Алор Брокер

Сегодня с утра внешний фон негативный: фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,2%, в легком минусе и нефть, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Скорее всего, мы откроемся небольшим снижением, а потом, очень вероятно, Индекс Мосбиржи предпримет очередную попытку проверить на прочность поддержку 2700 пунктов, - прогнозирует эксперт. - В случае закрепления ниже, вероятность дальнейшего ухода в район 2600 пунктов резко возрастет".

Однако все сильные движения будут лишь после появления информации о результатах очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, стартующих сегодня. Пока инвесторы не ожидают существенного прогресса в решении главного вопроса года, хотя стороны и заявят о позитивных сдвигах, отмечает Алексей Антонов.

"В случае развития коррекции даже сложно рекомендовать какие-то отдельные бумаги для шорта. Быть может, следует продать весь рынок, причем не фьючерс на Индекс РТС, который может и подрасти на укреплении рубля, а менее ликвидный фьючерс на Индекс Мосбиржи. При позитивном сценарии лучше рынка вполне могут быть акции Сбербанка, если они закрепятся выше 230 руб, и "Газпром", у которого есть драйвер в виде хороших перспектив улучшения отношений России с Украиной", - резюмирует аналитик "Алор Брокер".