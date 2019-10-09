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09 октября 2019 года 17:31
Российский фондовый рынок растет, поддавшись оптимистичному настрою европейских площадок - УК "Райффайзен Капитал"
В среду, 9 октября, российский фондовый рынок отыгрывает потери вчерашнего дня, поддавшись оптимистичному настрою европейских площадок: индекс Мосбиржи прибавляет 0,4%, в то время как РТС растет на 1% благодаря укреплению курса рубля на 0,5%, сообщается в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. По мнению эксперта, улучшению настроений инвесторов способствовали вчерашние обещания главы ФРС увеличить покупку краткосрочных государственных облигаций, чтобы не допустить повторения кризиса ликвидности на денежном рынке, который случился в сентябре в США. Несмотря на то, что Дж.Пауэлл подчеркнул, что это не новая программа QE, участники торгов восприняли данный шаг как смягчение риторики регулятора в отношении монетарной политики, повышающее шансы для следующего снижения ставки на ближайших заседаниях. С целью подтверждения своих предположений рынки сегодня будут внимательно читать протоколы сентябрьского заседания Федрезерва и изучать новые выпуски макростатистики. Государственный департамент США объявил о визовых ограничениях для китайского правительства и должностных лиц Коммунистической партии, которые, по мнению американцев, несут ответственность за задержание или насилие над мусульманскими меньшинствами в провинции Синьцзян. Это решение было объявлено всего через день после того, как Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами. Помимо этого, все ждут нового раунда торговых переговоров США с Китаем, стартующего уже в этот четверг. "Безусловно, после недавних действий обеих сторон вероятность достижения прогресса в обсуждении заметно снизилась, тем не менее инвесторы пока не опускают руки, - отмечает София Кирсанова. - Так, введение визовых ограничений для членов китайского правительства и Компартии со стороны США из-за обвинений в нарушении прав человека выглядит далеко не дружественным шагом в преддверии начала торговых переговоров. Тем не менее, китайские представители подтвердили, что готовы пойти на частичную сделку, если Д.Трамп откажется от введения новых пошлин в октябре и декабре. Последнее и правда вселяет веру как минимум в продолжение диалога между странами даже в условиях осложнения их неторговых отношений".
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09 октября 2019 года 16:02
Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:06
Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:58
В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:13
Нефть не удержалась на траектории роста, вернувшись обратно в зону около 58 долл./барр. на фоне снижения инфляционных ожиданий и падения градуса оптимизма относительно предстоящих переговоров США и КНР, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от API... читать дальше
.09 октября 2019 года 09:57
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем, нефть продолжает дешеветь
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем. Фондовые рынки АТР снижаются из-за роста пессимизма в отношении переговоров США и Китая. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent на уровне $58 за баррель. читать дальше
.08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:15
Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%,... читать дальше
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