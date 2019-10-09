Российский фондовый рынок растет, поддавшись оптимистичному настрою европейских площадок - УК "Райффайзен Капитал"

В среду, 9 октября, российский фондовый рынок отыгрывает потери вчерашнего дня, поддавшись оптимистичному настрою европейских площадок: индекс Мосбиржи прибавляет 0,4%, в то время как РТС растет на 1% благодаря укреплению курса рубля на 0,5%, сообщается в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.

По мнению эксперта, улучшению настроений инвесторов способствовали вчерашние обещания главы ФРС увеличить покупку краткосрочных государственных облигаций, чтобы не допустить повторения кризиса ликвидности на денежном рынке, который случился в сентябре в США. Несмотря на то, что Дж.Пауэлл подчеркнул, что это не новая программа QE, участники торгов восприняли данный шаг как смягчение риторики регулятора в отношении монетарной политики, повышающее шансы для следующего снижения ставки на ближайших заседаниях. С целью подтверждения своих предположений рынки сегодня будут внимательно читать протоколы сентябрьского заседания Федрезерва и изучать новые выпуски макростатистики.

Государственный департамент США объявил о визовых ограничениях для китайского правительства и должностных лиц Коммунистической партии, которые, по мнению американцев, несут ответственность за задержание или насилие над мусульманскими меньшинствами в провинции Синьцзян. Это решение было объявлено всего через день после того, как Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами.

Помимо этого, все ждут нового раунда торговых переговоров США с Китаем, стартующего уже в этот четверг. "Безусловно, после недавних действий обеих сторон вероятность достижения прогресса в обсуждении заметно снизилась, тем не менее инвесторы пока не опускают руки, - отмечает София Кирсанова. - Так, введение визовых ограничений для членов китайского правительства и Компартии со стороны США из-за обвинений в нарушении прав человека выглядит далеко не дружественным шагом в преддверии начала торговых переговоров. Тем не менее, китайские представители подтвердили, что готовы пойти на частичную сделку, если Д.Трамп откажется от введения новых пошлин в октябре и декабре. Последнее и правда вселяет веру как минимум в продолжение диалога между странами даже в условиях осложнения их неторговых отношений".