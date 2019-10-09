У акций МТС появились неплохие шансы продолжить рост - ИК "Велес Капитал"

В лидерах роста к середине дня пребывали акции МТС (+3,11%), а также котировки ОГК-2 (+1,32%). В лидерах снижения были бумаги НЛМК (-2,10%) и акции ТМК (-1,55%), отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Фундаментальной причиной роста акций МТС, по мнению эксперта, стали новости об отказе компании от делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, о возможности чего говорилось в феврале этого года.

"C технической точки зрения акции МТС растут на заметно возросший объемах - позитивный для игроков на повышение сигнал, - отмечает Елена Кожухова. - Кроме того, бумаги поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (267 руб.), что открывает дорогу к верхней полосе (273 руб.). Позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 270 руб. У бумаг МТС, таким образом, появились неплохие шансы на продолжение роста, а краткосрочные "длинные" позиции актуально сохранять до преодоления поддержки 267 руб.".

Аналитик ИК "Велес Капитал" призывает не забывать, однако, что вскоре по акциям состоится дивидендная отсечка (последний день покупки с дивидендами - 10 октября), которая краткосрочно уведет бумаги на более низкий уровень.