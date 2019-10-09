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09 октября 2019 года 13:26
Sova Capital понизила оценку акций и GDR анализируемых ритейлеров на 6-9% за исключением Х5
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ на 6-9%, исключение составили GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, оценка которых не изменилась, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендации для всех этих бумаг остались прежними. Так, рекомендация "покупать" была подтверждена для GDR Х5; "держать" - для GDR и акций "Магнита" (MOEX: MGNT) и GDR "Ленты"; "продавать" - для GDR "О'Кей". Как сообщается в обзоре, аналитики ИК скорректировали модели оценки анализируемых продовольственных ритейлеров РФ в преддверии публикации операционных показателей за III квартал 2019 года. "Российские продовольственные ритейлеры начнут публиковать операционные результаты за III квартал 2019 года на следующей неделе. В целом, мы ожидаем, что компании в целом продемонстрируют снижение темпов роста и более низкую маржу, учитывая усиление ценовой конкуренции, неблагоприятные погодные условия и замедление инфляции продуктов питания. Мы по-прежнему позитивно оцениваем X5 и продолжаем рассматривать GDR этой компании как наиболее привлекательную инвестиционную историю в секторе", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах): Прогнозная цена Х5 - 37,00 (текущая цена - 32,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Магнит - 13,00 (текущая цена - 11,7), рекомендация - держать; Прогнозная цена Магнит (для акций; цены в рублях) - 3790,00 (текущая цена - 3293,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена Лента - 3,40 (текущая цена - 3,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена О'Кей - 1,10 (текущая цена - 1,6), рекомендация - продавать. .
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Компании упоминаемые в новости: Магнит, X5 Retail Group, ЛЕНТА
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