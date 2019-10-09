До конца недели ожидаем курс рубля в диапазоне 64,4-65,6 за доллар - БКС

В среду рубль находится вблизи уровней 64,9, до конца недели ожидается курс рубля в диапазоне 64,4-65,6, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Рынки в режиме ожидания. С одной стороны, мы видим, что ожидания от итогов торговых переговоров продолжили ухудшаться. С другой стороны, во вторник вечером ФРС подала рынкам сигнал о том, что в ближайшее время регулятор вновь вернется к увеличению своего баланса. Заметим, что мы рассматриваем данные действия регулятора как возобновление слабо "замаскированной" программы QE", - отмечает эксперт.

В плоскости торговых переговоров напряжение продолжает нарастать - стороны обменялись взаимными "выпадами" по поводу предоставления виз. Более того, КНР продолжает как осуждать санкционное давление со стороны Штатов против своих компаний, так и демонстрирует полную готовность к сохранению жесткости своих переговорных позиций.

"В настоящий момент мы оставляем без изменений наш взгляд на итоги торговых переговоров - прорыва к большим компромиссам мы не ожидаем, - полагает Антон Покатович. - Также мы считаем, что внутриполитический конфликт в США, связанный с процедурой импичмента Трампа, не способен в значительной мере подорвать силу переговорных позиций американской стороны. В нашем базовом сценарии мы ожидаем от раунда переговоров заключения возможной промежуточной сделки, в то время как наиболее острые "углы" в плоскости защиты интеллектуальной собственности, субсидиарной поддержки китайских компаний останутся нерешенными. В нашем пессимистичном сценарии мы ждем очередного обострения, итогом которого станет взаимное усиление тарифных ограничений".

Также весьма примечательным аналитику "БКС Премьер" видятся вчерашние заявления главы ФРС о скором возобновлении увеличения баланса Федрезерва: "Несмотря на то, что Пауэлл говорит о "поддерживающем рыночную ликвидность" характере данных мер, мы считаем, что данные процессы с одной стороны, являются страховкой рынка от возможных негативных итогов торговых переговоров, с другой стороны, подготовкой к активизации полноценных программ количественного смягчения".

"В результате ожидаем повышения рыночной волатильности в ближайшие дни. Сомнений рынка в том, что американские монетарные власти пойдут на масштабные меры поддержки рыночного роста, остается все меньше. Тем временем ожидания торговой деэскалации ослабевают. В перспективе до конца недели ожидаем курс рубля в диапазоне 64,4-65,6", - прогнозирует Антон Покатович.