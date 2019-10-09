Нефтяные котировки остаются под давлением - "Нордеа Банк"

Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после того, как США внесли ряд китайских компаний в черный список и ввели ограничения на визы для китайских чиновников, причастных, по мнению США, к нарушению прав одного из коренных мусульманских народов в КНР.

"В результате, в случае ухудшения и без того напряженных торговых отношений между США и КНР риски резкого замедления мировой экономики могут существенно возрасти, что негативно отразится и на спросе на энергоносители. На этом фоне давление на нефтяные контракты сохраняется, - прогнозируют аналитики "Нордеа Банка". - Не добавляют оптимизма нефтяному рынку и предварительные данные от API, в соответствии с которыми запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли более чем на 4 mb. Таким образом, как ситуация на глобальных площадках, так и отраслевые данные не позволяют ценам на нефть вернуться к отметкам выше $60/bbl".