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Главная / Аналитикам / Аналитика / После размещения ОФЗ ожидать премии к доходности на вторичном рынке не стоит - Росбанк
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09 октября 2019 года 11:28
После размещения ОФЗ ожидать премии к доходности на вторичном рынке не стоит - Росбанк
На фоне рыночного позитива, вызванного возросшими ожиданиями касательно снижения ключевой ставки до конца года, Минфин решил провести 2 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ, говорится в комментарии Росбанка. На первом будет предложена длинная 14,5-летняя ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (май.34, доходность 7,13% годовых). На втором Минфин разместит 3-летнюю ОФЗ 24020 с выплатами, привязанными к RUONIA (июл.22, расчетная доходность на основе кривой OIS - свопов на ставку RUONIA - с корректировкой на заложенную срочность составляет 6,17% годовых). "В сложившейся конъюнктуре Минфин закономерно решил пойти в сторону длинной дюрации; правда, не столь длинной, как мы ожидали, - из-за признаков коррекции Министерство выбрало более ликвидный и чуть более осторожный бенчмарк, - отмечают аналитики Росбанка. - Мы ожидаем умеренно большой объем спроса на обоих аукционах. Дополнительный интерес со стороны рынка может привнести желание реинвестировать сегодняшние выплаты купонов длинных бумаг серии 26221 (мар.33) и 26230 (мар.39) объемом 15 млрд рублей". Учитывая дюрацию, аналитики полагают, что ожидаемый объем размещения фиксированной бумаги составит не более 20 млрд рублей, а желание большинства участников рынка купить флоутер ниже номинала не позволит разместить его объемом более 10-15 млрд. В текущих реалиях, по мнению экспертов Росбанка, ожидать премии к доходности на вторичном рынке не стоит.
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09 октября 2019 года 16:02
Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:06
Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:58
В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:13
Нефть не удержалась на траектории роста, вернувшись обратно в зону около 58 долл./барр. на фоне снижения инфляционных ожиданий и падения градуса оптимизма относительно предстоящих переговоров США и КНР, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от API... читать дальше
.09 октября 2019 года 09:57
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем, нефть продолжает дешеветь
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем. Фондовые рынки АТР снижаются из-за роста пессимизма в отношении переговоров США и Китая. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent на уровне $58 за баррель. читать дальше
.08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:15
Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%,... читать дальше
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