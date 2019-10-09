Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ-26225 (YTM 7,11%) и флоутер ОФЗ-24020 без лимита размещения - "ВТБ Капитал"

Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ-26225 (YTM 7,11%) и флоутер ОФЗ-24020 без лимита размещения, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Предложение длинных бумаг, на взгляд аналитиков инвестбанка, вполне обосновано, учитывая благоприятную конъюнктуру рынка после мягких комментариев Банка России.

"В связи с этим, как мы полагаем, общий объем размещения на этот раз может превысить 15–20 млрд руб., что соответствует среднему объему размещения по выпускам с фиксированной доходностью в последние недели, - прогнозируют эксперты "ВТБ Капитала". - Доступный остаток выпуска к размещению составляет 42 млрд руб. ОФЗ-26225 предлагался в последний раз 18 сентября, когда объем размещения составил 18 млрд руб., соотношение спроса и фактического размещения равнялось 1,6x. Что касается флоутера ОФЗ-24020, объем размещения может также превысить результат на последнем аукционе, который составлял 15 млрд руб.".

Одним из главных факторов спроса на этот раз должны стать, по мнению аналитиков инвестбанка, значительные платежи по ОФЗ: на будущей неделе Минфин погашает облигации ОФЗ-24019 на 108 млрд руб., а также на текущей и будущей неделях выплачивает купоны на 26 млрд руб. "Мы полагаем, что аппетит локальных инвесторов к флоутеру может повыситься уже на этой неделе с учетом предстоящих выплат. Доступный к размещению остаток выпуска равен 75 млрд руб.", - заключают эксперты "ВТБ Капитала".