.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Начало очередного периода усреднения, скорее всего, несколько ослабит давление на ставки - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 октября 2019 года 10:26
Начало очередного периода усреднения, скорее всего, несколько ослабит давление на ставки - "ВТБ Капитал"
В среду стартует очередной период усреднения, что должно несколько ослабить давление на ставки, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Эксперты инвестбанка полагают, что банки могут закладывать некоторую вероятность снижения ставки в октябре, что также может способствовать снижению ставок. Одновременно поддержку рынку на этой неделе могут оказать прогнозы в отношении ликвидности. На аукционе недельных депозитов во вторник ЦБ установил довольно умеренный лимит, так что объем размещенных банками на недельных депозитах средств вырастет всего на 67 млрд руб. Между тем сегодня в систему вернется 185 млрд руб., размещенных в рамках депозитного аукциона «тонкой настройки». "Также мы полагаем, что до следующего вторника бюджет будет оказывать поддержку ликвидности. Таким образом, по нашим оценкам, остатки средств на корсчетах банков на этой неделе будут держаться в диапазоне 2,45-2,55 трлн руб., что, на наш взгляд, обеспечит им некоторый комфорт в плане соблюдения норматива усреднения", - заключают аналитики "ВТБ Капитала".
- VTB_080805.zip (Размер - 181kb)
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
09 октября 2019 года 16:02
Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:06
Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:58
В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:13
Нефть не удержалась на траектории роста, вернувшись обратно в зону около 58 долл./барр. на фоне снижения инфляционных ожиданий и падения градуса оптимизма относительно предстоящих переговоров США и КНР, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от API... читать дальше
.09 октября 2019 года 09:57
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем, нефть продолжает дешеветь
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем. Фондовые рынки АТР снижаются из-за роста пессимизма в отношении переговоров США и Китая. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent на уровне $58 за баррель. читать дальше
.08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:15
Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.