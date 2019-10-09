Индекс МосБиржи в отсутствие внутренних драйверов способен вернуться район 2680-2700 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс МосБиржи на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры во вторник не смог реализовать попытки к росту и завершил торги умеренным снижением, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова. В среду индекс МосБиржи в отсутствие внутренних драйверов, по мнению эксперта, способен вернуться к минимумам начала текущей недели - район 2680-2700 пунктов. "В случае улучшения внешнего фона рассчитываем на возвращение выше отметки 2700 пунктов. Дивидендные отсечки в акциях НЛМК, Новатэка и Полюс не окажут существенного влияния (снижение в пределах 0,1%).", - заключает Роман Антонов.