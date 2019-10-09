Открытие индекса МосБиржи в среду состоится с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2700-2715 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи в среду состоится с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2700-2715 п., сообщается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит вчерашнюю вечернюю консолидацию. Этому, по мнению эксперта, способствует смешанное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, указывает Виталий Манжос. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). В это же время будут опубликованы августовские данные по количеству открытых вакансий на рынке труда в США. А несколько позднее состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (18.00 МСК).