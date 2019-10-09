Коррекция всегда приходит на рынок, когда нет никаких поводов для роста - Алор Брокер

Поводов для серьезных движений на рынке нет, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Американские фьючерсы торгуются с утра в слабом плюсе. Практически без изменений нефть.

"В таких условиях мы откроемся чуть ниже вчерашнего закрытия, а дальше будем идти за внешним фоном на малых объемах торгов. Однако риски более сильного падения сохраняются: коррекция всегда приходит на рынок, когда нет никаких поводов для роста. Если Индекс Мосбиржи сумеет закрепиться под отметкой 2700, то на технических факторах рынок вполне может уйти в район 2600 пунктов, а если "медведи" получат фундаментальную подпитку, то просадят рынок к отметке 2460 пунктов. Но это отдаленный и слишком пессимистичный сценарий", - прогнозирует эксперт.