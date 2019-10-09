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09 октября 2019 года 09:46
Коррекция всегда приходит на рынок, когда нет никаких поводов для роста - Алор Брокер
Поводов для серьезных движений на рынке нет, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Американские фьючерсы торгуются с утра в слабом плюсе. Практически без изменений нефть. "В таких условиях мы откроемся чуть ниже вчерашнего закрытия, а дальше будем идти за внешним фоном на малых объемах торгов. Однако риски более сильного падения сохраняются: коррекция всегда приходит на рынок, когда нет никаких поводов для роста. Если Индекс Мосбиржи сумеет закрепиться под отметкой 2700, то на технических факторах рынок вполне может уйти в район 2600 пунктов, а если "медведи" получат фундаментальную подпитку, то просадят рынок к отметке 2460 пунктов. Но это отдаленный и слишком пессимистичный сценарий", - прогнозирует эксперт.
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09 октября 2019 года 16:02
Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:06
Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:58
В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:13
Нефть не удержалась на траектории роста, вернувшись обратно в зону около 58 долл./барр. на фоне снижения инфляционных ожиданий и падения градуса оптимизма относительно предстоящих переговоров США и КНР, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от API... читать дальше
.09 октября 2019 года 09:57
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем, нефть продолжает дешеветь
Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем. Фондовые рынки АТР снижаются из-за роста пессимизма в отношении переговоров США и Китая. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent на уровне $58 за баррель. читать дальше
.08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:15
Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%,... читать дальше
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