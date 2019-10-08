Внешний фон активизировал продажи российских акций во вторник - Промсвязьбанк

Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 падали на 0,9% и 1% соответственно.

Продажи в наших акциях поддержала и динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent теряла порядка 0,2%. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,3%, отступив в район 2710 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Магнита, ИнтерРАО и ТМК, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Распадская и Полюс, рост которых составил 2,4% и 2,3% соответственно.

Также эксперт Промсвязьбанка отметил, что днем ранее индекс МосБиржи вплотную приближался к цели снижения - уровню 2680 пунктов, после чего смог оттолкнуться от скорректированного среднесрочного восходящего тренда, построенного на минимумах декабря прошлого года и августа 2019 года, и продемонстрировать рост. В результате рынок скомпенсировал пятничные потери и приблизился к сопротивлению, расположенному на уровне 2730 пунктов. Однако сегодня продолжить позитивную динамику и протестировать эту отметку не получилось. Однако и снижение нашего рынка во вторник оказалось существенно меньше, ежели на западных площадках. По мнению Богдана Зварича, это говорит в пользу возможности активизации покупок в наших бумагах, в случае стабилизации внешнего фона.