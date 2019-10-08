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08 октября 2019 года 18:22
При ограниченном плане заимствований Минфин может снизить премию по доходности на аукционах - "ВТБ Мои Инвестиции"
В сентябре Минфин привлёк на аукционах 90,5 млрд руб., за 3 кв. - 261 млрд руб. (исполнение 87% при плане 300 млрд руб.), сообщается в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. С начала года Минфин разместил ОФЗ на 1,66 трлн руб. План заимствований Минфина на 4 кв. 2019 г. - 420 млрд руб., чистые заимствования - 160 млрд руб. (с учетом двух крупных погашений ОФЗ). Еженедельно предполагается размещать ОФЗ на 32,3 млрд руб., что реалистично исполнить, т.к. фактические размещения с начала года - 47 млрд руб. в неделю. Эксперт полагает, что при ограниченном плане заимствований Минфин может сохранить высокую чувствительность к ценам размещения, минимизируя премию по доходности на аукционах. В сентябре рыночные размещения корпоративных облигаций достигли 130 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем в августе. За 9 мес.2019 г. по данным Cbonds выпущено корпоративных бондов на 1,25 трлн руб. (+48% по сравнению с показателем 2018г.) Сентябрьский рост Александр Полютов связывает с завершением летнего сезона отпусков, профицитом ликвидности в банковской системе, смягчением монетарной политики ЦБ РФ. Основную активность проявили банки, заняв на долговом рынке 62 млрд руб. Также отмечен всплеск активности первичных размещений корп. евробондов - всего на 2,95 млрд в долл. эквиваленте (РЖД, Северсталь, СИБУР, ЧТПЗ, ГТЛК, Совкомбанк). На первичном рынке субфедерального долга в сентябре прошло доразмещение Московской области на 12,5 млрд руб. За 9 мес.2019 г. объем региональных размещений составил 24,5 млрд руб. (-53% г/г), корпоративных евробондов - на 10 млрд в долл. эквиваленте (рост в 1,9 раза г/г). По итогам сентября 2019 г. объем рынка ОФЗ достиг 8,845 трлн руб. (+22% г/г), корп. облигаций - 12,844 трлн руб. (+10% г/г), муниципальных облигаций - 699 млрд руб. (-4% г/г) (данные Cbonds). "Сохранению темпов роста рынка внутренних облигаций будет способствовать смягчение монетарной политики ЦБ (минимум одно снижение ключевой ставки до конца 2019 г.), структурный профицит ликвидности в банковской системе и растущий спрос розничных инвесторов, которых все меньше привлекают ставки по банковским вкладам. Возросший объем первичных размещений корпоративных облигаций, освобожденных от НДФЛ на купон (выпущенных после 01.01.2017 г.), будет этому способствовать", - заключает эксперт "ВТБ Мои Инвестиции".
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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