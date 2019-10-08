Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"

Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева.

По мнению эксперта, причины для бегства от рисков у рынков есть: "Во-первых, визит китайской делегации в Вашингтон на этой неделе вряд ли приведет к приближению торгового соглашения. Это может значить, что 15 октября тарифы против китайских товаров опять будут повышены. Во-вторых, достижение соглашения по Brexit также представляется маловероятным. Негативный эффект последнего может сильнейшим образом ударить не только по фунту, но и по евро".