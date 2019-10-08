Фондовый рынок готов завершить день в "минусе" - "Открытие Брокер"

Российский рынок готов завершить день в "минусе" ближе к уровню 2700 пунктов по индексу МосБиржи, так как рост глобальных рисков угрожает перспективам спроса на товары отечественного экспорта. Соответственно, основные классические индикаторы указывают на снижение "аппетитов" к риску, что также означает ослабление рубля, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.