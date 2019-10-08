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08 октября 2019 года 16:22
Фондовый рынок готов завершить день в "минусе" - "Открытие Брокер"
Российский рынок готов завершить день в "минусе" ближе к уровню 2700 пунктов по индексу МосБиржи, так как рост глобальных рисков угрожает перспективам спроса на товары отечественного экспорта. Соответственно, основные классические индикаторы указывают на снижение "аппетитов" к риску, что также означает ослабление рубля, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:15
Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%,... читать дальше
.08 октября 2019 года 13:38
Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении, говорится в комментарии Julius Baer. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, в которой выбор активов довольно ограничен, если речь идет о реальном росте и реальной прибыли. Таким образом, тем инвесторам, которые... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:45
Нефть Brent подрастает в преддверии переговоров США и КНР по торговле, которые пройдут 10-11 октября, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сюрприза мы не ждем, но надежды на позитивный тон переговоров будут способствовать подъему нефти к верхней границе диапазона 58-61 долл./барр.", - отмечает... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:39
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Участники нефтяного рынка проявляют... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник поднимаются. Цены на нефть повышаются на азиатских торгах во вторник. читать дальше
.08 октября 2019 года 09:10
Цены на нефть продолжают рост, предпосылки для которого отмечались ранее. К ним добавился рост протестных настроений в добывающих странах. В Ираке продолжаются волнения, что уже нашло отражение в объемах добычи. Уровень $60 за баррель остается главным ориентиром для покупателей, вчера закрепиться... читать дальше
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