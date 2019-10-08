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08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве лекарств для лечения широкого спектра заболеваний: офтальмологические проблемы, рак, ревматоидный артрит, астма, атопический дерматит, боль и инфекционные заболевания. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 15,7. 3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем отбой цены от горизонтального уровня поддержки. 4. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль. 5. Сильные продажи Dupixent в последнем квартале диверсифицировали базу доходов Regeneron и уменьшили зависимость от ведущего препарата Eylea. Одобрение препарата против рака кожи Libtayo также укрепило портфель компании. 6. Кризис опиоидов в США вдохнул новую жизнь в клиническую разработку ингибиторов фактора роста нервов (NGF) - танезумаба и фасинумаба. Это новые неопиоидные болеутоляющие средства. Фасинумаб разрабатывают и испытывают Regeneron совместно с Teva. Результаты 52-недельных клинических исследований этого перпарата будут известны уже в конце текущего года. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет в начале ноября. 2. Возможная реформа медицинского страхования в США. Вторая инвестиционная идея - National Beverage Corp.: покупка от текущих уровней: $47,15; целевой уровень: $53; стоп-лосс: $46,8; ожидаемая доходность: +12,4%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней. National Beverage Corp. - одна из крупнейших в США компаний по производству безалкогольных напитков. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 18. 3. С точки зрения технического анализа мы видим признаки разворота. Цена после долгого снижения нашла точку опоры в районе 40 долл. и теперь отбивается выше. Цена отрывается от ближайшей зоны накопления позиции. На мой взгляд, стоит ожидать смены тренда и роста цены в ближайшее время. 4. Щедрые дивидендные выплаты (6% в год) привлекут инвесторов, желающих получить их в ближайшее время, так как отсечка уже в конце ноября. 5. Недавнее включение акции компании в индекс SmallCap 600 безусловно позитивный факт, который может привести к появлению новых покупателей. 6. Компании, производящие продукты питания являются "защитными активами" и будут пользоваться повышенным спросом у инвесторов, в случае коррекции на фондовых рынках. Риски открытия позиции: 1. Выручка в последнем квартальном отчёте оказалась хуже ожиданий. 2. При покупке следует учитывать, что в конце ноября произойдёт дивидендная отсечка. Третья инвестиционная идея - Fidelity National Information Services, Inc.: продажа от текущих уровней: $130,57; целевой уровень: $121,5; стоп-лосс: $136; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Fidelity National Information Services, Inc. является одним из мировых лидеров в области технологий финансовых услуг. Компания предоставляет услуги по обработке кредитных и дебетовых карт, услуги электронного банкинга и т.д. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 57,3. 2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что растущий тренд сломлен, сейчас цена тестирует пробитый уровень поддержки в качестве сопротивления. Это "медвежий сигнал". 4. В последние недели сразу несколько инсайдеров - крупных менеджеров компании продавали принадлежащие им акции Fidelity. Особенно настораживает продажа акций компании её финансовым директором, на сумму 13,4 млн долл., которую он совершил 2 недели назад. 5. Продолжающееся снижение выручки компании в сегменте Global Financial Solutions. Риски открытия позиции: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет в начале ноября. Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях PepsiCo произошло закрытие позиции, цена достигла зоны сопротивления, результат сделки: +$6,07 (+4,1%); в акциях Raytheon Company сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: минус $7,02 (минус 3,5%); в акциях Walgreens Boots Alliance сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: минус $1,9 (минус 3,5%); в акциях Starbucks Corporation закрытие позиции по "ордеру take-profit", результат сделки: +$5,57 (+4,1%). В акциях Amazon.com, Gilead Sciences, McDonald's Corporation, Adobe цели и "стопы" прежние.
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08 октября 2019 года 18:57
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.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
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.08 октября 2019 года 14:15
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.08 октября 2019 года 10:45
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До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Участники нефтяного рынка проявляют... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник поднимаются. Цены на нефть повышаются на азиатских торгах во вторник. читать дальше
.08 октября 2019 года 09:10
Цены на нефть продолжают рост, предпосылки для которого отмечались ранее. К ним добавился рост протестных настроений в добывающих странах. В Ираке продолжаются волнения, что уже нашло отражение в объемах добычи. Уровень $60 за баррель остается главным ориентиром для покупателей, вчера закрепиться... читать дальше
.07 октября 2019 года 18:54
Тупик, в котором оказались Великобритания и ЕС в связи с Brexit, продолжается; премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает заключить сделку, так как ее срок (19 октября) приближается (накануне (17-18 октября пройдет саммит ЕС), сообщается в обзоре Альфа-банка. "Таким образом, у... читать дальше
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