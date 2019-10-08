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08 октября 2019 года 15:58

ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях

ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве лекарств для лечения широкого спектра заболеваний: офтальмологические проблемы, рак, ревматоидный артрит, астма, атопический дерматит, боль и инфекционные заболевания.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 15,7.

3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем отбой цены от горизонтального уровня поддержки.

4. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль.

5. Сильные продажи Dupixent в последнем квартале диверсифицировали базу доходов Regeneron и уменьшили зависимость от ведущего препарата Eylea. Одобрение препарата против рака кожи Libtayo также укрепило портфель компании.

6. Кризис опиоидов в США вдохнул новую жизнь в клиническую разработку ингибиторов фактора роста нервов (NGF) - танезумаба и фасинумаба. Это новые неопиоидные болеутоляющие средства. Фасинумаб разрабатывают и испытывают Regeneron совместно с Teva. Результаты 52-недельных клинических исследований этого перпарата будут известны уже в конце текущего года.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет в начале ноября.

2. Возможная реформа медицинского страхования в США.

Вторая инвестиционная идея - National Beverage Corp.: покупка от текущих уровней: $47,15; целевой уровень: $53; стоп-лосс: $46,8;

ожидаемая доходность: +12,4%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней.

National Beverage Corp. - одна из крупнейших в США компаний по производству безалкогольных напитков.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 18.

3. С точки зрения технического анализа мы видим признаки разворота. Цена после долгого снижения нашла точку опоры в районе 40 долл. и теперь отбивается выше. Цена отрывается от ближайшей зоны накопления позиции. На мой взгляд, стоит ожидать смены тренда и роста цены в ближайшее время.

4. Щедрые дивидендные выплаты (6% в год) привлекут инвесторов, желающих получить их в ближайшее время, так как отсечка уже в конце ноября.

5. Недавнее включение акции компании в индекс SmallCap 600 безусловно позитивный факт, который может привести к появлению новых покупателей.

6. Компании, производящие продукты питания являются "защитными активами" и будут пользоваться повышенным спросом у инвесторов, в случае коррекции на фондовых рынках.

Риски открытия позиции:

1. Выручка в последнем квартальном отчёте оказалась хуже ожиданий.

2. При покупке следует учитывать, что в конце ноября произойдёт дивидендная отсечка.

Третья инвестиционная идея - Fidelity National Information Services, Inc.: продажа от текущих уровней: $130,57; целевой уровень: $121,5; стоп-лосс: $136; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней.

Fidelity National Information Services, Inc. является одним из мировых лидеров в области технологий финансовых услуг. Компания предоставляет услуги по обработке кредитных и дебетовых карт, услуги электронного банкинга и т.д.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 57,3.

2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост.

3. С точки зрения технического анализа мы видим, что растущий тренд сломлен, сейчас цена тестирует пробитый уровень поддержки в качестве сопротивления. Это "медвежий сигнал".

4. В последние недели сразу несколько инсайдеров - крупных менеджеров компании продавали принадлежащие им акции Fidelity. Особенно настораживает продажа акций компании её финансовым директором, на сумму 13,4 млн долл., которую он совершил 2 недели назад.

5. Продолжающееся снижение выручки компании в сегменте Global Financial Solutions.

Риски открытия позиции:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Следующий квартальный отчёт выйдет в начале ноября.

Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях PepsiCo произошло закрытие позиции, цена достигла зоны сопротивления, результат сделки: +$6,07 (+4,1%); в акциях Raytheon Company сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: минус $7,02 (минус 3,5%); в акциях Walgreens Boots Alliance сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: минус $1,9 (минус 3,5%); в акциях Starbucks Corporation закрытие позиции по "ордеру take-profit", результат сделки: +$5,57 (+4,1%). В акциях Amazon.com, Gilead Sciences, McDonald's Corporation, Adobe цели и "стопы" прежние.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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