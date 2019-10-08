При ухудшении внешнего фона индексы МосБиржи и РТС могут проверить на прочность отметки 2700 и 1300 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии предприняли попытку подняться выше, но отступили от сопротивлений 2720 и 1320 пунктов соответственно. При ухудшении внешнего фона во второй половине сессии индикаторы вновь могут проверить на прочность отметки 2700 и 1300 пунктов, придерживаясь основного среднесрочного и краткосрочного нисходящих трендов, полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.