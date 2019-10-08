На развивающихся рынках выбирайте облигации - Julius Baer

На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают приличный рост прибыли на фоне оправданных рисков", - указывают аналитики банка.

"Активы развивающихся стран сегодня находятся в ситуации, аналогичной той, которую мы наблюдали в конце 1990-х годов, - отмечают эксперты Julius Baer. - И тогда, и сейчас мы имеем сильный доллар, что является плохой новостью для развивающихся экономик: он приводит к значительному оттоку капитала. Во многих странах есть проблемы, и многие из них проводят сокращение доли заемных средств в экономике. Для инвесторов в облигации развивающихся стран это обычно приносит прибыль, в частности, из-за улучшения ситуации с риском по соответствующим активам".